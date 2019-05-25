Автомобиль с 8 солдатами заехал к террористам в результате "ошибки в ориентировании", - официальная позиция 53-й ОМБ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице 53-й бригады в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Как было сказано ранее, восемь военнослужащих на грузовом автомобиле следовали в направлении Константиновки. Планируемый маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии. Военнослужащие следовали без оружия и в трезвом состоянии.

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По предварительной информации, в результате ошибки в ориентировании, автомобиль с военнослужащими пересек линию боевого соприкосновения в районе н.п. Новотроицкое и попал на временно оккупированную территорию. В результате военнослужащие были задержаны боевиками незаконных вооруженных формирований.

Обстоятельства пересечения линии разграничения выясняются. Проводится служебное расследование. Органами военной прокуратуры начаты следственные действия, внесены соответствующие сведения в единый государственный реестр досудебных расследований.

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Руководство государства и Вооруженных Сил Украины на всех уровнях принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения наших ребят.

Любые спекуляции относительно причин и обстоятельств происшествия к возвращению ребят домой и завершения следствия - это работа на вражескую пропаганду.

Выражаем поддержку родным и близким пленных военнослужащих. Убеждены в их быстром возвращении домой!"

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