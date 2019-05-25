Ситуация с подтоплением в Карпатском регионе стабилизировалась, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.



"На 19.00 в Ивано-Франковской области подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 48 дворов в семи населенных пунктах области. На Закарпатье остаются подтопленными 22 дома, 216 домохозяйств, 892 гектара сельскохозяйственных угодий и 52 гектара пастбищ. Ситуация в обеих областях стабилизировалась. Уровень воды постепенно спадает", – заявили в ведомстве.



За время работ по преодолению последствий стихии в Ивано-Франковской области спасатели совершили более 120 выездов для помощи населению, эвакуировав 76 человек. В Закарпатье спасатели совершили 23 выезда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС. ФОТОрепортаж