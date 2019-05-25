Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта "фанатки Путина" Темниковой. ФОТО

Запретить ее выступление официально просил глава одесского "Уличного фронта" Демьян Ганул, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Кроме того, активисты провели разъяснительную работу с администрацией ночного клуба Ibiza Beach Club, который и пригласил исполнительницу к себе на открытие на вечер пятницы, 24 мая.

В свою очередь, Ibiza тоже обратилась в СБУ и там в письменной форме заверили, что проблем с въездом Темниковой не будет, пишет одесский сайт "Наблюдатель".

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Вчера "Уличный фронт" допоздна пикетировал ночной клуб - активисты раздавали листовки и сожгли государственный флаг Российской Федерации - и около 22:00 разошлись. На тот момент, по данным Ганула, Темникова уже была в Одессе, а ее выступление, как пишут местные СМИ, было запланировано после 24:00.









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Как сообщает издание "Факты" Елена Темникова неоднократно хвасталась, что является ярой фанаткой Путина и Медведева, а также обожает правительство РФ.

В 2017 году певица участвовала в концерте, проходившем в Москве в честь трехлетнего юбилея оккупации Крыма и заявила тогда со сцены: "Я обожаю своих президентов, я фанат Путина и Медведева, обожаю наше правительство".