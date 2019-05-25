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25.05.19 08:52

Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта "фанатки Путина" Темниковой. ФОТО

Вопреки позиции проукраинских общественных организаций города Одесса Государственная пограничная служба и СБУ не запретили въезд в Украину российской певицы Елены Темниковой, экс-участницы поп-группы Serebro, которая ранее посещала с гастролями оккупированный Крым и открыто называла себя "фанаткой Путина".

Запретить ее выступление официально просил глава одесского "Уличного фронта" Демьян Ганул, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Кроме того, активисты провели разъяснительную работу с администрацией ночного клуба Ibiza Beach Club, который и пригласил исполнительницу к себе на открытие на вечер пятницы, 24 мая.

Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта фанатки Путина Темниковой 01

В свою очередь, Ibiza тоже обратилась в СБУ и там в письменной форме заверили, что проблем с въездом Темниковой не будет, пишет одесский сайт "Наблюдатель".

Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта фанатки Путина Темниковой 02

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Вчера "Уличный фронт" допоздна пикетировал ночной клуб - активисты раздавали листовки и сожгли государственный флаг Российской Федерации - и около 22:00 разошлись. На тот момент, по данным Ганула, Темникова уже была в Одессе, а ее выступление, как пишут местные СМИ, было запланировано после 24:00.

Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта фанатки Путина Темниковой 03
Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта фанатки Путина Темниковой 04
Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта фанатки Путина Темниковой 05
Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта фанатки Путина Темниковой 06

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Как сообщает издание "Факты" Елена Темникова неоднократно хвасталась, что является ярой фанаткой Путина и Медведева, а также обожает правительство РФ.

В 2017 году певица участвовала в концерте, проходившем в Москве в честь трехлетнего юбилея оккупации Крыма и заявила тогда со сцены: "Я обожаю своих президентов, я фанат Путина и Медведева, обожаю наше правительство".

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