НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы

Об этом в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".



Столтенберг объяснил важность принятия новой концепции обороны необходимостью реагировать на "растущую ядерную угрозу" со стороны России. По его словам, в 2014 году сложилась "новая ситуация в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.



Сила Альянса в том, что он может измениться в случае необходимости, сказал генсек.

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Он подтвердил, что обязательство партнеров довести расходы на оборону до 2% ВВП остается в силе, и это делается не для того, чтобы "успокоить президента Трампа".