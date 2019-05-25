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25.05.19 11:40

Офицер воинской части в Запорожской области задержан за взятку от матери военнослужащего, - ОК "Юг"

В Запорожской области, представителями военной прокуратуры и Национальной полиции, по подозрению в получении взятки от матери военнослужащего за выдачу удостоверения УБД задержан офицер воинской части из состава войск оперативного командования "Юг".

взятка

Об этом сообщает пресс-центр ОК "Юг", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по данному факту начато служебное расследование. Ведется следствие, по результатам которого виновные будут привлечены к уголовной ответственности согласно действующему законодательству Украины.

"Личный состав оперативного командования "Юг" осуждает подобные позорные поступки. Следует отметить, что в подчиненных воинских частях и подразделениях войск оперативного командования "Юг" с личным составом постоянно проводится предупредительная и профилактическая работа по надлежащему поддержанию воинской дисциплины и правопорядку", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Офицер воинской части в Запорожской области задержан за взятку от матери военнослужащего, - ОК Юг 01

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