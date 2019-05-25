"Это Путин подарил": экс-президента Аргентины обвиняют в краже исторических документов, та утверждает, что получила их от главы РФ

Документы нашли на вилле экс-президента, расположенной на юге страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Во время обыска, проходившего в рамках расследования дела о коррупции, из дома изъяли 94 коробки с документами. В одной из них обнаружили письмо национального героя Аргентины Хосе де Сан-Мартина, написанное в 1835 году, и записную книжку президента Аргентины в 1916-1922 и 1928-1930 годах Иполито Иригойена.

Оба этих документа были похищены в прошлом веке. Письмо украли в 1976, а записную книгу - в 1979 году.

Судья считает, что даже если Киршнер не знала о нелегальном источнике происхождения документов, она не могла не понимать их национальной и исторической ценности и обязана была передать государству.

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Сама экс-президент утверждает, что получила документы в подарок от президента РФ Путина. В своей книге она описала, как это произошло во время ее визита в Москву в марте 2015 года.

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Кристина Киршнер возглавляла Аргентину с 2007 по 2015 год. Долгое время ее считали образом "новой страны". В 2010 Кристина Фернандес де Киршнер оказалась на четвертом месте в составленном журналом Time списке десяти лучших женщин-лидеров мира.

Сейчас ее обвиняют в коррупции и преступном сговоре с целью отмывания денег.

Сама Кристина Киршнер, не так давно заявившая о решении баллотироваться на пост вице-президента Аргентины на выборах в этом году, постоянно отвергает обвинения и утверждает, что все уголовные дела и суды над ней организованы ее противниками как внутри страны, так и за границей, чтобы помешать ее предвыборной кампании.