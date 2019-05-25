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25.05.19 13:08

Военный 14 ОМБр Дмитрий Климюк найден мертвым за пределами воинской части на Волыни

24 мая во время построения личного состава воинской части было обнаружено отсутствие военнослужащего, после чего командованием воинской части были организованы мероприятия по установлению его места пребывания.

Военный 14 ОМБр Дмитрий Климюк найден мертвым за пределами воинской части на Волыни

Об этом сообщает пресс-служба 14 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.

После обеда поступила информация о том, что его тело было обнаружено за пределами воинской части, в помещении, которое он снимал - мужчина покончил с собой.

По данному факту правоохранителями Владимира-Волынского внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства этого трагического события.

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"Военнослужащий проходил службу в пункте постоянной дислокации. Зарекомендовал себя положительно и служебных проблем не было. Никакой записки, которая могла указывать на причину такого поступка, не оставил. По данному факту командиром воинской части назначено служебное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации издания "Район.Рожище", имя погибшего - Дмитрий Климюк. Он из села Духче Рожищенского района Волынской области.

Военный 14 ОМБр Дмитрий Климюк найден мертвым за пределами воинской части на Волыни 01

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