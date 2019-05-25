Международный трибунал ООН признал, что имеет право рассматривать дело о захвате в плен Россией украинских моряков

Соответствующее решение трибунал огласил в субботу, 25 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Решение о наличии предварительной юрисдикции объявил председатель трибунала, судья Чжин Хен Пак.

Это дает трибуналу право вынести решение об удовлетворении или отклонении требований Украины немедленно освободить украинских моряков.

Российская делегация на оглашении первого приговора суда отсутствовала. Российская сторона отказалась также предоставлять свои материалы. "Отсутствие стороны спора не является препятствием для вынесения решения", - пояснил председатель трибунала.

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Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Решение по существу будет объявлено в ближайшее время.

Напоминаем, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов. В иске подчеркивается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске высказывается требование немедленно вернуть украинских моряков на родину.

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10 мая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая представляет позицию Украины в Международном трибунале ООН по морскому праву, призвала применить временные меры и обязать Россию освободить украинских военнопленных моряков и суда.