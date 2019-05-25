Решение морского трибунала ООН в пользу Украины - очередная красная линия для Кремля, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook.

"Благодарен профессиональной команде украинских дипломатов, в этот сложный период остаются на защите настоящих национальных интересов. Это решение - очередная красная линия для Кремля, как и подтверждение правильности выбранной нами стратегии", - написал он, подчернув, что гордится украинскими моряками, которые остаются верными своей военной присяге.

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Кроме того Порошенко отметил, что новому руководству государства следует начать формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий.

"Уже не до шуток - время действовать! Каждый украинский политик должен помнить истину - не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить ее добросовестности. Под кажды ее обещанием скрывается единственная цель - разрушить успех европейской Украины", - подчеркнул политик, добавив, что гарантия "нашей победы - это сохранение международного фронта поддержки Украины в единстве и солидарности!"

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.