Россия не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков

Речь об этом идет в заявлении, опубликованным российским внешнеполитическим ведомством, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива", - заявляет МИД РФ.

При этом само решение трибунала, согласно которому Москва должна немедленно освободить украинских моряков, в ведомстве Лаврова не прокомментировали.

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Российские дипломаты, не участвовавшие в заседании трибунала, обещают в дальнейшем отстаивать свою позицию.

"В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - сказано в сообщении МИД.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

"За" такое решение проголосовали 19 из 20 судей. Против высказался 1.