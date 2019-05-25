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25.05.19 15:25

Запрос о ходе и результатах медреформы от Зеленского пока не поступал, - Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о готовности представить президенту Владимиру Зеленскому свидетельства успешных изменений в системе здравоохранения, однако от главы государства пока не было такого запроса.

Запрос о ходе и результатах медреформы от Зеленского пока не поступал, - Супрун

Об этом она сказала журналистам на презентации проекта целевых экологических инвестиций, направленных на термомодернизации клинических корпусов медицинских учреждений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Презентация состоялась 24 мая 2019 года в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. М. Амосова.

"Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хоть и меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты есть каждый день. Мы стабильно работаем, мы готовы сотрудничать, представить те изменения, которые уже сделаны, и которые запланированы новой командой. Если будет приглашение . Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем", - сказала и.о. министра здравоохранения.

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Она подчеркнула: команда МЗ готова объяснить, что происходит в отрасли.

"Изменения, которые начались в системе здравоохранения, они неизбежны и будут проходить дальше. Могут меняться люди, которые возглавляют МЗ, но ведомство и дальше будет работать над тем, чтобы завершить трансформацию здравоохранения", - отметила руководительница министерства.

Она также выразила надежду, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении и помогать, чтобы они состоялись быстрее и качественнее.

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