По сути дело о захвате моряков будет рассматривать отдельный арбитраж, - Зеркаль

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала журналистам в Гамбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде (Международный трибунал по морскому праву. - Ред.). Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву. - Ред.). Это будет длиться годами", - сказала она.

Замглавы МИД подчеркнула, что после принятого в субботу решения трибунала российская сторона должна закончить уголовные дела и отпустить моряков.

"Как они будут это делать - это уже не вопрос трибунала. Трибунал не дает России никаких указаний относительно того, как это сделать. Это очень взвешенное и мудрое решение", - сказала Зеркаль.

Читайте на Цензор.НЕТ: У РФ есть шанс поступить цивилизованно. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, - Зеленский о решении морского трибунала ООН

"На протяжении месяца они должны отчитаться перед трибуналом, как и мы, относительно того, как они выполнили приказ суда… Россия должна это сделать и отчитаться перед трибуналом", - указала она.

Отвечая на вопрос о возможных мерах в случае, если Россия не освободит корабли и моряков, Зеркаль пояснила: "Есть санкции. Есть международное сообщество, которое может применять давление к странам, не выполняющим решения трибунала".

По ее словам, выполнение решения "более чем обязательно", решение очень четкое, "даже более четкое, чем мы надеялись".

Также на Цензор.НЕТ: Россия не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

"За" такое решение проголосовали 19 из 20 судей. Против высказался 1. Россия не принимала участия в слушаниях.