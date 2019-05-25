Джулиани встречался с бывшим украинским дипломатом Телиженко, ранее обвинившим Киев во вмешательстве в выборы в США, - WP

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Washington Post.

"Телиженко был в Вашингтоне, он приехал в Нью-Йорк, и мы провели большую часть дня вместе", - сказал Джулиани изданию.

На вопрос о том, что они с Телиженко обсуждали, Джулиани ответил: "Когда мне будет что сказать, я это скажу".

Согласно данным Washington Post, Телиженко подтвердил встречу, заявив: "Мы говорили об американо-украинских отношениях и политике в Вашингтоне и Украине".

Как известно, в 2017 году бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко сообщил о вмешательстве украинской власти в американские выборы на стороне Хиллари Клинтон.

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Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой. Он принял решение отменить визит.

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