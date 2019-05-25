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25.05.19 16:40

Украина направила РФ ноту из-за визита главы Госдумы РФ Володина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с визитом Володина на оккупированный украинский полуостров. Российский чиновник побывал там накануне на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при главе Госдумы.

Украина направила РФ ноту из-за визита главы Госдумы РФ Володина в оккупированный Крым

Свою позицию относительно визита Володина в Крым Министерство иностранных дел Украины опубликовало на официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина продолжает считать эту, как и все предыдущие поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и г. Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права", - сказано в сообщении.

Украинские дипломаты подчеркивают, что никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят то, что полуостров является территорией Украины.

"В связи с очередным международно-противоправным деянием российской стороны в МИД РФ отправлена ноту протеста", - сообщили в МИД.

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По данным СМИ, Володин 24 мая прилетел в Крым на заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной думы.

В МИД Украины отмечают, что поездки российских политиков в Крым не имеют статуса официальных.

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