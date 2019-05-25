Решение трибунала ООН - важный шаг для освобождения моряков из плена, - Турчинов

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Трибунал ООН обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть наши захваченные корабли. Это важный шаг для освобождения украинских патриотов из русского плена и признания России государством-террористом в международных судах", - написал Турчинов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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