"Вялое и беззубое заявление", - Климкин о реакции МИД РФ на решение трибунала об освобождении моряков

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ о решении Международного Трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть корабли, а главное - освободить наших моряков", - написал Климкин.

"А так выглядит простое дипломатическое счастье. Поздравляю, коллеги", - добавил глава МИД, разместив фотографию украинских дипломатов, обнимающихся в зале заседания трибунала после объявления вердикта.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.