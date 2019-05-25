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25.05.19 17:55

"Вялое и беззубое заявление", - Климкин о реакции МИД РФ на решение трибунала об освобождении моряков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал реакцию российских дипломатов на решение Международного Трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков "вялым и беззубым".

павел,климкин

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ о решении Международного Трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть корабли, а главное - освободить наших моряков", - написал Климкин.

"А так выглядит простое дипломатическое счастье. Поздравляю, коллеги", - добавил глава МИД, разместив фотографию украинских дипломатов, обнимающихся в зале заседания трибунала после объявления вердикта.

Вялое и беззубое заявление, - Климкин о реакции МИД РФ на решение трибунала об освобождении моряков 01

Вялое и беззубое заявление, - Климкин о реакции МИД РФ на решение трибунала об освобождении моряков 02

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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