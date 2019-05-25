Вакарчук заявил, что идет в политику ради освобождения захваченных Россией украинцев

Об этом он заявил журналистам в субботу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политические заключенные, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание", - сказал Вакарчук.

Политик рассказал, что несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока надел ему на руку браслет, чтобы Вакарчук помнил, что в заключении в РФ находятся украинские граждане.

"Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду - для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми", - пояснил Вакарчук.

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Какие именно шаги по освобождению украинских военнопленных и заложников, захваченных Россией, он намерен предпринять после получения депутатского мандата, Вакарчук не уточнил.

Напомним, 16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику вместе с новой политсилой - партией "Голос".

21 мая партия была зарегистрирована Министерством юстиции.