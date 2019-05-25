С начала суток враг четырежды нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, с начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня.
Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": у Опытного (из минометов калибра 82 мм), трижды - вблизи Песков (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).
"Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 мая враг 17 раз атаковал позиции ОС: погиб украинский воин, уничтожен российский оккупант.