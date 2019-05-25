Опубликованы данные 301 наемника ЧВК "Вагнера", воевавшего в Сирии

Данные о наемниках были собраны, проанализированы и переданы для публикации командой проекта "ИХТАМНЕТ_М0209", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

По информации активистов этого проекта, 301 наемник, данные которых указаны в этом расследовании, непосредственно участвовал в наступлении в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года.

Среди них 267 граждан Российской Федерации, 19 наемников-коллаборационистов из Украины, 6 из Беларуси, 3 из Молдовы, 2 гражданина Армении, 2 из Казахстана, 1 гражданин Сирии, 1 из Узбекистана (часть из них имеет двойное гражданство РФ).

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Также в ходе идентификации боевиков получила подтверждение информация Службы безопасности Украины о 67 "вагнеровцах", которые отправились в "путинский рай" в результате удара артиллерии и ВВС США.

Судьба 154 боевиков остается пока неизвестной.

Команда проекта "ИХТАМНЕТ_М0209" проанонсировала, что подробная информация о каждом из перечисленных наемников, а именно - адреса проживания, аккаунты в соцсетях, фото и другая информация - передана сотрудникам Центра "Миротворец" для внесения их в базу данных "Чистилище".

Активисты отмечают, что как минимум 81 внештатному сотруднику российского ГРУ удалось выжить после атаки ВВС США, хотя многие получили тяжелые ранения. Известно также, что не менее 3 из них (Гаврилов, Петров и Птушко) в конце 2018 года были замечены в Судане.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь с 7 на 8 февраля 2018 американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.