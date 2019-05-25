Украина уже формирует международный трибунал для рассмотрения дела моряков по сути

Об этом в эфире "Громадського" заявила директор департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в споре Украины и России в отношении агрессии РФ в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела: одно в Москве о якобы незаконном пересечении границы украинскими военными, второе - в арбитражном трибунале о нарушении РФ иммунитета украинских кораблей в открытых водах.

"Теперь мы формируем арбитражный суд в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, состоящий из 5 арбитров, формируем его вместе с Российской Федерацией, и затем он перейдет к рассмотрению дела по существу, то есть, уже будет рассматриваться отдельно каждое нарушение и каждое действие РФ", - сказала Золотарева.

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Также она добавила, что Международный трибунал четко определил, что военных действий со стороны украинцев не было, поэтому дело находится в юрисдикции трибунала.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.