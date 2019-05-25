Предполагаемого лидера ОПГ "Белое братство" Яцишина взяли под стражу без возможности внесения залога

Как сообщили Громадському в полиции Житомирской области, 25 мая Королевский райсуд Житомира взял его под стражу на два месяца без возможности внесения залога, информирует Цензор.НЕТ.

Прокуратура просила суд взять подозреваемого под стражу без возможности внесения залога, подчеркивая риски побега подозреваемого и повторного укрытия.

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Напомним, 28 июля 2018 года полиция сообщила о задержании лидера и члена одной из крупнейших преступных организаций в Украине. Ими оказались Руслан Лисанов и Ян Яцишин.

Яцишин ехал по трассе Киев-Чоп в Житомир, якобы на помощь своему знакомому и члену группировки Руслану Лисанову, которого арестовали по статьям 263 и 115 (незаконное обращение с оружием и покушение на убийство). Не справившись с управлением, подозреваемый попал в ДТП.В машине во время обыска нашли оружие, наркотики и деньги, и объявили ему о подозрении по ст. 263.

31 июля 2018 года суд отправил Яцишина под арест с возможностью выйти под залог. В декабре он вышел на свободу, уплатив залог в полмиллиона гривен.

После этого Яцишин прекратил являться в суд, ссылаясь на проблемы со здоровьем и предоставляя справки от врачей.

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1 февраля его должны были доставить в зал суда принудительно, но, выехав в Никополь, работники полиции не нашли его ни в больнице, ни дома. Полиция объявила мужчину в розыск.

Утром 24 мая 2019 года полицейские задержали Яцишина в Днепре.