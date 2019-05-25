Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция (обновлено)

В полиции сообщили, что митингующие не подали заранее соответствующей заявки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Рівне 1.

Поэтому работники полиции составили на парня и девушку в присутствии матери админпротоколы за нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

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Кроме того, поскольку правонарушительница несовершеннолетняя, на мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Все материалы будут направляться в суд для принятия решения.

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Как пишет UA:Рівне, парень и девушка принесли с собой плакаты "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски", имея в виду первые кадровые назначения Зеленского.

"Девушку и парня не задерживали, а пригласили в подразделение для составления материалов об административном правонарушении, - сказал начальник Ривненского горотдела полиции Василий Зелинский. - Мы вынуждены были реагировать на правонарушения".

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По словам адвоката Александра Бражникова, если признаки общественного мероприятия-акции действительно отвечали митингу, то составление протокола за нарушение порядка его проведения выглядит вполне обоснованным.

"Другое дело, была ли такая мера принуждения оправданной и не было ли оснований для того, чтобы ограничиться профилактическими мерами. Однако это не делает действия полиции незаконными их правильность уже переходит в плоскость оценки мастерства, а не законности профессиональной деятельности, которую оценит выше начальство, в том числе и о месте составления протокола (на месте, в отделении). Относительно ответственности родителей за так называемый недосмотр за детьми, состав административного правонарушения отсутствует, ведь речь идет о гражданской позиции детей, за которую родители ответственности нести не должны, как за уклонение от обязанности кормить, одевать и способствовать обучению", - говорит Бражников.

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