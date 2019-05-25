За сутки следователи открыли два уголовных производства, связанных с избирательной кампанией

За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. Сообщение поступило в дежурную часть полиции в Винницкой и Луганской областях.

По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Так, 24 мая в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.2 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, с 24 мая 2019 года началась парламентская избирательная кампания по досрочным выборам депутатов Верховной Рады Украины.

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