Болгарская партия "Возрождение" использовала в рекламе кадры расстрела парламента из "Слуги народа", ЦИК обязал удалить ролик

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, речь идет о видео с кадрами из сериала "Слуга народа" с участием актера, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, где он "расстреливает" членов парламента из автоматического оружия.

В ЦИК заявили, что реклама может побудить людей к насилию, поэтому партия должна удалить ролик и больше его не распространять.

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Видео было опубликовано 22 мая на странице партии "Возрождение" в Facebook. На нем персонаж Зеленского из сериала "Слуга народа" стреляет в депутатов, а позже появляется подпись "Возрождение. Только мы можем".

Ассоциация журналистов призвала прокуратуру Болгарии проверить это видео.

У Зеленского заявили, что продюсеры сериала "Слуга народа" и команда президента Украины не давали разрешения на использование видео и оно может нарушать авторские права.

Болгарская партия "Возрождение" была основана в 2014 году. Она выступает за выход Болгарии из Евросоюза и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию. На парламентских выборах 2017 партия получила чуть более 1% голосов избирателей.

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Напомним, с 23 по 26 мая в странах ЕС проходят выборы в Европарламент.