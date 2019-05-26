Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.05.19 00:57

Суд разрешил задержать 15 российских военных, в том числе 4 генералов, в связи с агрессией в Керченском проливе. ИНФОГРАФИКА

В рамках уголовного дела относительно захвата Россией 24 украинских моряков у Керченского пролива сообщено о подозрении 15 военных РФ.

Об этом сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девятерых офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Текст решения по делу украинских моряков обнародован на сайте Трибунала ООН по морскому праву. ДОКУМЕНТ

Суд разрешил задержать 15 российских военных, в том числе 4 генералов, в связи с агрессией в Керченском проливе 01

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

Также читайте: России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100