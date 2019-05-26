Оккупанты за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции ВСУ: потерь нет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил:
- вблизи поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- четыре раза у населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.
По данным разведки Объединенных сил, 25 мая один оккупант был ранен.
С начала текущих суток враг из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял наши позиции близ села Гнутово в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".
Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.