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26.05.19 09:46

Зеленский признался в любви к Киеву: "Город, где рождается свобода"

Президент Украины Владимир Зеленский в день Киева, 26 мая, рассказал о своем отношении к столице.

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Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен момент, чтобы влюбиться в этот город. И момент, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным", - отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что Киев является городом, где рождается свобода.

"В этом городе, нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода", - написал шестой президент Украины.

Зеленский признался в любви к Киеву: Город, где рождается свобода 01

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