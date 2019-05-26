Готовлю запрос в полицию. Негоже МВД играть в политику, - Ирина Геращенко о задержании участников пикета в Ривном

Об это она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, 5 предыдущих лет Банковую, ВР, КМ, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями, и это иногда бывали довольно агрессивные, а не тихие акции. По-разному вели себя митингующие, это была демократия. Всех этих митингующих против "барыг" не трогали. За одиночный пикет и плакат задерживали только движение "Відсіч" с плакатом против тогдашнего кандидата в президенты, который теперь новоизбранный", - отметила Геращенко, комментируя вчерашнее задержание подростков.

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Первый вице-спикер выразила возмущение данным событием.

"Готовлю запрос в Нацполицию. Негоже МВД играть в политику", - написала она.