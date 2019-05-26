В Украину возвращаются моряки с задержанного в Египте танкера Sea Shark

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на фонд помощи морякам "Ассоль", информирует Цензор.НЕТ.

"Поздно вечером 25 мая поступила информация, что остальная часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и отправляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возврата домой", - добавили в фонде.

Судно с грузом нефти с декабря 2018 года содержалось ВС Египта в районе Айн-Сохна. Экипаж состоял из 31 человека.

По данным фонда "Ассоль", среди них 17 украинцев, двое моряков из оккупированного Крыма (их гражданство в фонде не указали. - Ред.), 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, и еще один гражданин Азербайджана.

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Ранее капитан судна Виталий Нестеренко сообщал, что жизнь экипажа под угрозой, моряков фактически взяли в заложники представители египетского флота, которые настаивают на незаконной разгрузке танкера.

После этого Украина 18 мая направила Египту ноту из-за задержания танкера.

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21 мая стало известно, что египетские военные позволили пятерым из семнадцати задержанных украинских моряков сойти с танкера.