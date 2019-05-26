В 21 стране ЕС проходят выборы в Европарламент

Этот день голосования на выборах в Европарламент - четвертый и последний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. За прошедшие три дня выборы уже состоялись в Великобритании, Нидерландах, Ирландии, Чехии, Латвии, на Мальте и в Словакии.

Сегодня свои голоса отдадут граждане Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Германии Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.

Выборы продлятся до 23:00, последними закроются участки в Италии.

Выборы в Евросоюзе начались 23 мая. Всего право голоса в 28 странах-членах ЕС имеют 427 млн человек. Таким образом, это вторые крупнейшие по количеству участников выборы в мире после индийских.

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На выборах должны избрать 751 евродепутата. По каждой из 28 стран-членов зарезервировано четкое количество мест в Европарламенте. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны, например, Кипр, Люксембург и Мальта, имеют лишь по шесть евродепутатов.

Проведенные опросы свидетельствуют о том, что до трети мест в Европарламенте могут получить крайне правые, евроскептики и популисты.

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Официальные результаты во всех государствах ЕС будут опубликованы только после завершения последнего дня голосования. Первые официальные прогнозы результатов выборов в Европарламент объявят уже вечером в воскресенье.