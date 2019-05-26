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26.05.19 15:49

Зеленский заявил, что полиция расследует причины задержания пикетчиков против него в Ривном: "критики не боюсь"

Президент Владимир Зеленский призвал полицейских не применять мер против политических митингующих, если те не нарушают общественный порядок.

Зеленский заявил, что полиция расследует причины задержания пикетчиков против него в Ривном: "критики не боюсь"

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Выяснил ситуацию с якобы задержанием парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ривном. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - написал Зеленский.

"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - подытожил глава государства.

Зеленский заявил, что полиция расследует причины задержания пикетчиков против него в Ривном: критики не боюсь 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция (обновлено)

Напомним, накануне в центре Ривного шестнадцатилетняя девушка и двадцатилетний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция проверит действия сотрудников, доставивших в отделение в Ривном участников пикета за отставку Зеленского

Народный депутат Ирина Геращенко заявила, что "негоже МВД играть в полицию" и сообщила, что готовит запрос в Нацполицию.

Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.

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