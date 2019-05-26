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26.05.19 16:00

"Их штампуют на потоке", - в МИД РФ отреагировали на слова украинского дипломата о "гамбургских" санкциях

Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Украина собирается добиваться введения против РФ новых санкций, если та не отпустит моряков.

захарова

Свою позицию Захарова озвучила российскому изданию "РБК", сообщает Цензор.НЕТ.

"Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке", - заявила она.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Россия не начнет выполнять решение Международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков, Киев будет добиваться введения против Москвы новых - "гамбургских" - санкций.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

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