"Проснулся от взрыва", - машину бывшего чемпиона мира по кикбоксингу взорвали в Павлограде

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Павлоград.dp.ua.

Рамиль Ахмедов - известный в городе спортсмен, многократный чемпион мира по кикбоксингу. Он также является заместителем директора спортивно-оздоровительного комплекса "Центр".

"Проснулся от взрыва. Соседи видели, как возле машины "крутился" какой-то человек. Скорее всего, использовали гранату или детонатор", - предположил Ахмедов.

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Спортсмен вызвал полицию и спасателей. Полицейские зафиксировали факт и собираются просмотреть видео с камер наблюдения.

Машина - Honda Accord - восстановлению не подлежит.



