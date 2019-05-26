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26.05.19 16:11

"Проснулся от взрыва", - машину бывшего чемпиона мира по кикбоксингу взорвали в Павлограде

Около 3 часов ночи в центре Павлограда взорвалась машина бывшего чемпиона мира по кикбоксингу Рамиля Ахмедова. Соседи говорят, что возле автомобиля крутился какой-то человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Павлоград.dp.ua.

Рамиль Ахмедов - известный в городе спортсмен, многократный чемпион мира по кикбоксингу. Он также является заместителем директора спортивно-оздоровительного комплекса "Центр".

"Проснулся от взрыва. Соседи видели, как возле машины "крутился" какой-то человек. Скорее всего, использовали гранату или детонатор", - предположил Ахмедов.

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Спортсмен вызвал полицию и спасателей. Полицейские зафиксировали факт и собираются просмотреть видео с камер наблюдения.

Машина - Honda Accord - восстановлению не подлежит.

Проснулся от взрыва, - машину бывшего чемпиона мира по кикбоксингу взорвали в Павлограде 01
Проснулся от взрыва, - машину бывшего чемпиона мира по кикбоксингу взорвали в Павлограде 02

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