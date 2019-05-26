Автобус "Киев - Прага" сгорел дотла в Польше

Огонь был такой силы, что прожег дыру в дорожном покрытии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

Пожар начался около часу ночи, между Краковом и Катовицами. Огонь возник в отсеке, в котором расположен двигатель, после чего охватил весь салон.

По словам сотрудника таможни Краковской дорожной комиссии, автобус принадлежал украинскому перевозчику.

"В салоне находились 70 граждан Украины, все они были эвакуированы из автобуса, и ни с кем ничего не случилось", - сообщил сотрудник таможни

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Эвакуированные пассажиры были доставлены на стоянку МОТ (комната обслуживания пассажиров), где им был предоставлен запасной транспорт.

В результате пожара автобус сгорел полностью. Огонь был такой силы, что выжег дыру в дорожном покрытии. Движение в направлении Катовице затруднено. Полностью его можно будет восстановить только после ремонта дорожного покрытия.

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