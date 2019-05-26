Убытки от паводка на Закарпатье превышают 150 млн гривен

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предварительно классифицировала паводок в Закарпатье как чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

Согласно предварительным данным, ущерб от стихии водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству - около 50 млн грн.

По данным пресс-службы, в воскресенье в ОГА под председательством и.о. председателя Ярослава Галаса состоялось внеплановое заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Рассматривался единственный вопрос - прохождение паводка и ликвидация его последствий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал указ о мерах по преодолению последствий паводка в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

"Стихийное бедствие коснулось 94 населенных пунктов в десяти районах Закарпатья. Паводковая волна окончательно еще не покинула область, более того, на следующей неделе - во вторник и среду - прогнозируются ливни, которые могут вызвать новые подтопления локального характера. Однако уровень воды в реках, протекающих в зонах риска, начал снижаться", - шла речь на заседании.

Отмечается что о точной сумме нанесенного ущерба можно будет говорить после документирования всех поврежденных объектов. Но, согласно предварительным данным, для ликвидации последствий паводка только управлению водных ресурсов необходимо около 100 млн грн.

Также на Цензор.НЕТ: На Закарпатье подтопленными остаются 288 домохозяйств и 1045 га сельхозугодий, - МВД

Речь идет о гидротехнических сооружениях, берегоукреплении, дамбе и тому подобном. Кроме того, примерные убытки сельскому хозяйству в частном секторе (подтоплены тепличные хозяйства Иршавского и Виноградовского районов) ориентировочно превышают 50 млн грн. Эти цифры будут уточняться в процессе работы комиссий, которые подсчитывают причиненный ущерб.