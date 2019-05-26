Крупнейший лоукостер Европы, Ryanair, запустил украиноязычную версию сайта

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"А теперь к новостям инфраструктуры 😉 Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык - это не только красиво, но и удобно. Спасибо команде Ryanair!" - написал Омелян.

Ирландский лоукостер Ryanair выполнил первый рейс из Украины 3 сентября 2018 года.

В начале мая авиаперевозчик объявил, что Ryanair увеличивает частоту полетов из Украины по 4 направлениям.

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