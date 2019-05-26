Враг с начала суток обстреливал позиции ОС в районе Гнутово и Красногоровки, потерь нет, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Уточняется, что противник вел огонь возле Гнутово (из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Красногоровки (из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов. ФОТО

"Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая враг 6 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь нет, один оккупант ранен.

Также смотрите: Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая. ФОТО