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26.05.19 18:23

Враг с начала суток обстреливал позиции ОС в районе Гнутово и Красногоровки, потерь нет, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации дважды с начала суток до 18:00 обстреляли позиции наших подразделений. Огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Уточняется, что противник вел огонь возле Гнутово (из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Красногоровки (из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

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"Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Враг с начала суток обстреливал позиции ОС в районе Гнутово и Красногоровки, потерь нет, - пресс-центр 01

Напомним, 25 мая враг 6 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь нет, один оккупант ранен.

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