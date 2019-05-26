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26.05.19 18:55

Украинцы до 27 мая могут проголосовать за зарегистрированную на сайте Бундестага петицию о признании Голодомора геноцидом, - Арьев

Петиции с призывом к немецкому Бундестага признать Голодомор геноцидом украинского народа не хватает 10 тысяч подписей.

Украинцы до 27 мая могут проголосовать за зарегистрированную на сайте Бундестага петицию о признании Голодомора геноцидом, - Арьев

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"5 минут вашего времени сегодня могут быть весьма полезными для Украины. В 23:59 заканчивается время сбора подписей под петицией к немецкому Бундестагу о признании Голодомора геноцидом. Всего 5 минут. Нужно еще 10 000 подписей", - отметил Арьев, призвав украинцев поддержать петицию.

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Украинцы до 27 мая могут проголосовать за зарегистрированную на сайте Бундестага петицию о признании Голодомора геноцидом, - Арьев 01

Чтобы немецкие депутаты рассмотрели документ, он должен собрать 50 тысяч голосов. По состоянию на 18:30 26 мая петиция собрала 42 536 подписей.

Напомним, 30 апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом. Петицию имеют право поддерживать также граждане Украины.

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