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26.05.19 20:10

Непогода на западе Украины привела к гибели двух человек, в том числе ребенка, - ГСЧС

На Закарпатье и в Ивано-Франковской области из-за подтопления погибли два человека, в том числе один ребенок.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

По данным спасателей, которые озвучил на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации с подтоплением в западных областях Украины председательствующий вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, погибли 57-летний житель Ивано-Франковской области и 11-летний мальчик на Закарпатье.

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"В результате неблагоприятных погодных условий в течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей по оперативным данным частично подтоплены около 2 тыс. домов, более 7 тыс. 300 домохозяйств, 8 тыс. 800 га сельхозугодий в 162 населенных пунктах, размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог, обесточены 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов", - рассказал заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.

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