Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач, ждем крутых фильмов, - Зеленский

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Кинематографическая неделя в Украине. В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость", - отметил Зеленский.
Президент акцентировал на важности поддержки украинского кино.
"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - подчеркнул президент.