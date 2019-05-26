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26.05.19 22:20

Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач, ждем крутых фильмов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о приоритетности поддержки украинского кинопроизводства со стороны государства.

Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач, ждем крутых фильмов, - Зеленский

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Кинематографическая неделя в Украине. В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость", - отметил Зеленский.

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Президент акцентировал на важности поддержки украинского кино.

"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - подчеркнул президент.

Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач, ждем крутых фильмов, - Зеленский 01

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