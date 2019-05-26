Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач, ждем крутых фильмов, - Зеленский

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Кинематографическая неделя в Украине. В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость", - отметил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Заборонений", - Госкино выпустило трейлер кинофильма про поэта и диссидента Стуса. ВИДЕО

Президент акцентировал на важности поддержки украинского кино.

"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - подчеркнул президент.

Также читайте: В Украине разработали онлайн-платформу об аутентичной культуре