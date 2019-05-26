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26.05.19 23:24

Украинка Радивилова завоевала три медали на Кубке мира по спортивной гимнастике

Украинская гимнастка Ангелина Радивилова завоевала одну медаль в первый и две - во второй день этапа Кубка мира в Осиеке (Хорватия).

ангелина,радивилова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, 25 мая, в первый день финалов на этапе Кубка мира в Осиеке, украинские гимнастки Ангелина Радивилова и Яна Федорова завоевали по одной медали. В опорном прыжке Радивилова завоевала серебро, а в упражнениях на брусьях Федорова поднялась на пьедестал с третьего места.

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26 мая Радивилова выступала в финалах вольных упражнений и упражнениях на бревне. Украинка победила на бревне и завоевала "серебро" в вольных упражнениях. Таким образом, Ангелина Радивилова добыла в Осиеке три медали.

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