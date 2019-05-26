На выборах президента Литвы побеждает экс-банкир Науседа, пообещавший не посещать РФ до возвращения Украине оккупированного Крыма

Экономист и бывший банкир Гитанас Науседа, независимый кандидат и правоцентрист по убеждениям победил во втором туре президентских выборов в Литве 26 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Его соперница экс-министр финансов Ингрид Шимоните признала поражение.

Избирательная комиссия Литвы сообщила, что, по подсчету четверти бюллетеней, 55-летний Науседа набирает 74% голосов избирателей, 44-летняя Шимоните - 26%.

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Науседа поддерживает нынешний жесткий курс Литвы в отношении России. Он подтвердил, что не посетит Москву до тех пор, пока Россия не вернет Украину оккупированный Крым.

Президент в Литве имеет относительно мало полномочий, эта страна - парламентская республика. Главные функции главы государства - определение внешней политики и представительство страны во внешних отношениях, в первую очередь на саммитах Европейского союза.

Также президент имеет определенные полномочия в назначении министров, судей, главнокомандующего вооруженных сил или главы центрального банка - чаще всего при условии одобрения парламентом или премьер-министром.

Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте завершает второй пятилетний срок на посту и не могла баллотироваться снова.

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