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27.05.19 00:15

Рыбака убило молнией на Харьковщине, - полиция

В субботу, 25 мая, около 14:00 в селе Надточии Харьковского района Харьковской области погиб мужчина.

дерево

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Люботинського отделение полиции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как было установлено, молнией был смертельно поражен 30-летний местный житель. Во время грозы мужчина спрятался под дерево. В этот момент прямо в него ударила молния. Смерть наступила мгновенно.

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По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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