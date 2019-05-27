Первые результаты выборов в Европарламент: большинство сохраняют центристские партии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Информация поступила из 11 стран ЕС. Согласно ней, крупнейшей политической группой в Европарламенте остается EPP (Европейская народная партия, ЕНП), которая получит 173 депутатских места, за ними следуют S&D (Европейские социалисты). Третью по численности позицию занимает ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу) - 102 депутатских места, за ними идут Greens ("Зеленые") - 71 депутат, Gue/NGL (Европейские зеленые/Нордические левые) - 42.

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Партии правого толка, такие как ENF, EFOD, ECR, набирают, соответственно, 57, 56 и 58 депутатских мест. В случае объединения усилий, они способны создать влиятельную силу, но недостаточную, чтобы определять политику Европейского парламента и, соответственно, влиять на внутреннюю и внешнюю политику ЕС.

Приведенные результаты являются предварительными и будут меняться по мере поступления новых данных.

Наибольшее представительство в Европарламенте имеет Германия - от нее изберут 96 депутатов, пишет Громадське.

Согласно экзит-полу немецкой общественной телекомпании ZDF, альянс ХДС/ХСС получает 28,2% голосов. Это худший результат с 1979 года, когда состоялись первые выборы в ЕП. На прошлых выборах в 2014 году блок получил 35,4%.

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Второе место впервые получают "Зеленые" с результатом 20,8%. Далее следуют Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - 15,5% и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (AfD) - 10,9%.

Результаты другого экзит-пола - телеканала ARD - существенно не отличаются. Так, блок Меркель получает 28,8%, "Зеленые" - 20,6%, СДПГ - 15,5%, AfD - 10,8%.

В Австрии праворадикальная Австрийская партия свободы, по которой ударил скандал с видеозаписью разговора лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе с "богатой россиянкой", существенно ухудшила свои результаты по сравнению с последними выборами в национальный парламент: тогда партия набрала 26,7%, а сейчас экзит-полы дают ей 17,5%.

О результатах выборов во Франции свидетельствуют результаты экзит-пола службы Elabe, передает Громадське.

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Так, партия Ле Пен набирает 23,9% голосов, немного отстает от нее партия действующего президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика" - 22,4%.

Далее следуют левоцентристская партия "Европа, Экология, Зеленые" (12,9%), "Республиканцы" (8,4%), Партия социалистов Place Publique (6,3%) и тоже левая "Непокоренная Франция" (6,3%).

Марин Ле Пен открыто выступает за разрушение Евросоюза. Она объясняет это тем, что "верит в Европу национальных государств", а ЕС называет "Европейским Советским Союзом".

На выборах в Европарламент в Польше, согласно экзит-полу IPSOS, побеждает правящая партия "Право и справедливость" (ПиС).

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ПиС получает рекордные для страны 42,4% голосов, далее следует блок оппозиционных партий Европейская коалиция - 39,1%. Третье место занимает новая политическая сила "Весна" Роберта Бедроня (6,6%), первого в стране политика - открытого гея.