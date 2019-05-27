В Европарламенте объявили результаты выборов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
На основе результатов выборов голоса распределились следующим образом (количество депутатских мест):
- EPP – 178 (Европейская народная партия)
- S&D – 152 (Прогрессивный Альянс Социалистов и Демократов)
- ALDE&R – 108 (Альянс либералов и демократов для Европы)
- Greens/EFA – 67 (Группа Зеленых/Европейский свободный Альянс)
- ECR – 61 (Группа европейских консерваторов и реформистов)
- GUE/NGL – 39 (Конфедеративная группа Европейских объединенных левых – Нордических зеленых левых)
- EFDD – 53 (Европа свободы и прямой демократии)
- ENF – 55 (Группа Европы наций и свободы)
- NI – 7 (депутаты, не присоединившиеся к другим политсилам)
Еще 31 депутат не принадлежит ни к одной политической группе.
По окончательным данным, в выборах приняли участие 50,5% европейцев.