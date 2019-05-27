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27.05.19 07:03

В Европарламенте объявили результаты выборов

В пресс-центре Европарламента объявили окончательные результаты Европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.

европарламент

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает  "Укринформ".

На основе результатов выборов голоса распределились следующим образом (количество депутатских мест):

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Еще 31 депутат не принадлежит ни к одной политической группе.

По окончательным данным, в выборах приняли участие 50,5% европейцев.

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