Враг за сутки трижды обстрелял позиции ОС в районе Гнутово, Красногоровки и Чермалыка, потерь нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил:
- возле села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи города Красногоровка - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе села Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 26 мая один оккупант был ранен.
С начала текущих суток враг из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял позиции украинских сил вблизи населенного пункта Зайцево в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".
"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - сказано в сообщении.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.