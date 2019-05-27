Петиция о признании геноцидом Голодомора в Украине на сайте Бундестага набрала необходимое количество голосов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Бундестаге.
Вечером в воскресенье количество проголосовавших за петицию превысило необходимый минимум в 50 тыс. голосов.
Петиция на сайте немецкого Бундестага была размещена 14 декабря 2018 года. Документ предлагает немецким депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов. Теперь петиция должна быть рассмотрена парламентом и, возможно, Бундестаг поставит на рассмотрение вопрос о признании геноцида украинского народа.
Сбор подписей продлится также 27 мая.
Петицию имеют право также поддерживать граждане других стран, в том числе и Украины.
Напомним, 3 октября 2018 года Сенат США единогласным решением признал Голодомор геноцидом украинского народа.
12 декабря обе палаты Конгресса США признали геноцидом украинского народа Голодомор 1932-1933 годов.