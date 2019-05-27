Если мы планируем вернуться в Донецк и Луганск, надо дать право детям из ОРДЛО поступать в вузы Украины, - Аброськин

Российские оккупанты работают на перспективу, максимально упростив детям с оккупированных территорий поступление в вузы на территории РФ, а Украина подыгрывает террористам, создавая для них бюрократические проблемы. Такое мнение выразил 26 мая первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.



"Если мы все же еще планируем возвращаться в Донецк и Луганск, мы обязаны предоставить право поступления в высшие учебные заведения Украины без внешнего независимого оценивания нашим детям, которые вынуждены проживать на оккупированной РФ территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", и обеспечивать их полностью за счет государства, или через пять лет нам и незачем будет туда возвращаться", – заявил он.

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