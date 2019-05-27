Уровень воды в Закарпатской и Ивано-Франковской областях спадает, подтоплений домов уже нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, вследствие интенсивных осадков на территории Ивано-Франковской области в течение 20 - 23 мая в зону подтопления попали 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области.

"В настоящее время подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 12 домохозяйств в 3 населенных пунктах области, а именно: Калушский район (г. Калуш, с. Перевозец) и Надворнянский район (с. Пнив).

Уровень воды постепенно спадает", - сказано в сообщении.

Сообщается также, что с начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 138 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек из них 12 детей и 10 автомобилей, откачано 34 тыс. 778 м куб. воды, через подтопленные участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка.

26 мая для откачки воды и оказания помощи населению в г. Калуш от ГСЧС привлекалось 8 чел. л/с, 2 мотопомпы и 2 ед. техники.

"Вследствие интенсивных осадков на территории Закарпатской области в течение 20 - 23 мая в зону подтопления попали 114 жилых домов (в настоящее время подтоплений жилых домов нет), 574 подвальных помещения жилых домов (в настоящее время подтоплений подвалов нет), 610 домохозяйств (в настоящее время подтоплений дворов нет), 1 тыс. 988 га сельскохозяйственных угодий (остаются подтопленными 400 га), 170 га пастбищ (в настоящее время подтоплений пастбищ нет).

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Уровень воды постепенно спадает"- сообщили в ГСЧС.



Фото: пресс-служба ГСЧС

По данным ведомства, с начала работ подразделениями ГСЧС совершено 25 выездов для оказания помощи населению, откачано 32 тыс. 80 м куб. воды.