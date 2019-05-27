Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.05.19 10:22

Во Львовском горсовете зарегистрировали проект постановления об отставке Садового

Председатели фракций "Блок Петра Порошенко" Петр Адамик и ВО "Свобода" Маркиян Лопачак, а также депутат от БПП Григорий Козловский зарегистрировали во Львовском городском совете проект постановления об отставке городского головы Андрея Садового.

Во Львовском горсовете зарегистрировали проект постановления об отставке Садового

Об этом Садовый сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Интерес ребят прост. За год до местных выборов избавить город легитимного мэра и грабить с размахом. Одновременно сейчас активизируются различные "активисты" с криминальными корнями, чтобы имитировать протесты. Ребята, вы хотите власти? Ее дают люди на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра, и депутатов. А вы? " - написал мэр Львова.

Во Львовском горсовете зарегистрировали проект постановления об отставке Садового 01

Садовый также обратился к Петру Порошенко, выразив надежду, что местные депутаты от БПП не согласовывали свою инициативу с экс-президентом.

Отметим, Львовский городской совет состоит из 64 депутатов и головы. Всего в горсовете есть 7 фракций. Фракция БПП состоит из 10 депутатов, "Свободы" - с 8, "Самопомич" - с 24.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Садовый возглавит список "Самопомичи" на парламентских выборах

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100